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Юдин Николай Владимирович

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Место рождения

Азербайджан г. Кировабад

Дата рождения

Вычислено 11.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 11.07.1970

Отец: Юдин Владимир Николаевич

Мать: Юдина Светлана Петровна

Азербайджан г. Кировабад
Бракосочетание
05.10.1991

Жена: Юдина Елена Юрьевна

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
05.10.1991

Жена: не указана

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.06.1992

Сын: Юдин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Юдина Елена Юрьевна

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.03.2003

Дочь: Юдина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Юдина Елена Юрьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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