Юдин Николай Владимирович
Место рожденияАзербайджан г. Кировабад
Дата рожденияВычислено 11.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 11.07.1970
Отец: Юдин Владимир Николаевич
Мать: Юдина Светлана Петровна
Азербайджан г. Кировабад
Бракосочетание
05.10.1991
Жена: Юдина Елена Юрьевна
Бракосочетание
05.10.1991
Жена: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1992
Мать ребёнка: Юдина Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
13.03.2003
Дочь: Юдина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Юдина Елена Юрьевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область