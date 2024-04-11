Шохурдин Михаил Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Шехурдин Арсентий Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шохордин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Шохурдина пелагея парфеновна
Упоминание
1900
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шохордин Антон Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шохордин Зосима Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шохордин Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1917 ст.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шохордин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно