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Шохурдин Михаил Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шехурдин Арсентий Герасимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохурдина пелагея парфеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохурдина Екатерина Исидоровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шохордин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Шохурдина пелагея парфеновна

Черныши, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Упоминание
1900
Черныши, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шохордин Антон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Черныши, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шохордин Зосима Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Черныши, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шохордин Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Черныши, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1917 ст.

Жена: Колганова- Шохурдина Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шохордин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Черныши, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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