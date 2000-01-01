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Mechanik (Rashap) Sofia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Между 1904 и 1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Mechanik Efim (Chaim)

Мать: Rashap Bronja

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