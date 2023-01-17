Кончаловский Петр Петрович
Место рожденияСлавянск, Харьковская губерния (ныне Донецкая область, Украина)
Дата рождения21.02.1876
Дата смерти02.02.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Славянск, Харьковская губерния (ныне Донецкая область, Украина)
Место жительства
С 1889
Место жительства
С 1897 по 1898
Париж
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Харьков
Смерть
02.02.1956