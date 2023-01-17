Кончаловский Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кончаловский Петр Петрович

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Место рождения

Славянск, Харьковская губерния (ныне Донецкая область, Украина)

Дата рождения

21.02.1876

Дата смерти

02.02.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Славянск, Харьковская губерния (ныне Донецкая область, Украина)
Место жительства
С 1889
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1897 по 1898
Париж
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Харьков
Смерть
02.02.1956
Москва, город федерального значения Москва
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