Першин Алексей Семёнович
Место рожденияАлтайский край, Кытмановский район, Александровский с/с, деревня Макариха
Дата рождения?.01.1925
Дата смерти15.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1925
Алтайский край, Кытмановский район, Александровский с/с, деревня Макариха
Смерть
15.10.1943
Украина, Киевская область, Переяславский район, с. Малый Букрин
Погиб 15.10.1943 г, при форсировании реки Днепр, окрестности с. Малый Букрин (Воронежский фронт) во время второй мировой войны 1939-1945 гг. Должность: рядовой роты автоматчиков 70 механизированной бр... Показать все