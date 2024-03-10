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Першин Алексей Семёнович

Место рождения

Алтайский край, Кытмановский район, Александровский с/с, деревня Макариха

Дата рождения

?.01.1925

Дата смерти

15.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1925

Отец: Першин Семён Иванович

Мать: Першина Екатерина Дмитриевна

Алтайский край, Кытмановский район, Александровский с/с, деревня Макариха
Смерть
15.10.1943
Украина, Киевская область, Переяславский район, с. Малый Букрин
Погиб 15.10.1943 г, при форсировании реки Днепр, окрестности с. Малый Букрин (Воронежский фронт) во время второй мировой войны 1939-1945 гг. Должность: рядовой роты автоматчиков 70 механизированной бр... Показать все
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