Петряшова Евфимия Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетряшова Евфимия Симеонова

Петряшова Евфимия Симеонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1866 ст.

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Петряшов Николай Сергиев

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Место жительства
21.08.1866 ст.
Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшов Николай Сергиев

ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close