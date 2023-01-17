Петряшова Евфимия Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1866 ст.
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Петряшов Николай Сергиев
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Место жительства
21.08.1866 ст.
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Бракосочетание
Неизвестно
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Смерть
Неизвестно