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Сонин Николай Алексеевич
Сонин Николай Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1871
Дата смерти
1919
Пол
Мужской
Отец
Сонин Алексей Петрович
1850 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1871
Отец:
Сонин Алексей Петрович
Мать: не указана
Смерть
1919
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