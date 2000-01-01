Сонин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонин Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1871

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1871

Отец: Сонин Алексей Петрович

Мать: не указана

Смерть
1919
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