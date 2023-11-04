Жукова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Жуков Григорий Никитич
Мать: Сорокина Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Бурнашов Кирьян Самойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стафий
Отец ребёнка: Бурнашов Кирьян Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1932
Отец ребёнка: Бурнашов Назар Самойлович