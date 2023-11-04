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Жукова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Жуков Григорий Никитич

Мать: Сорокина Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Бурнашов Кирьян Самойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафий

Отец ребёнка: Бурнашов Кирьян Самойлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурнашов Кирьян Самойлович

Рождение ребёнка
10.12.1932

Сын: Бурнашов Егор Назарович

Отец ребёнка: Бурнашов Назар Самойлович

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