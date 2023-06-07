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Евдокия Федорова
Евдокия Федорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1829
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор Петров
1805 г.р.
Мать
Елена Антонова
Около 1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Федор Петров
Мать:
Елена Антонова
Смерть
Неизвестно
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