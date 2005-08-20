Аюпов Шайхи Юсупович
Место рожденияс. Черки-Ишмяково Тетюшского уезда Казанской губ.
Дата рождения11.02.1908
Дата смерти20.08.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1932
Рождение ребёнка
03.02.1935
Рождение ребёнка
01.01.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
15.04.1942
Рождение ребёнка
01.05.1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
27.03.1954
Смерть
20.08.2005