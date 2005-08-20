Аюпов Шайхи Юсупович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАюпов Шайхи Юсупович

Аюпов Шайхи Юсупович

Место рождения

с. Черки-Ишмяково Тетюшского уезда Казанской губ.

Дата рождения

11.02.1908

Дата смерти

20.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Сафиуллина) Рахима Сафиулловна

Рождение ребёнка
03.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Сафиуллина) Рахима Сафиулловна

Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Сафиуллина) Рахима Сафиулловна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Сафиуллина) Рахима Сафиулловна

Рождение ребёнка
15.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Сафиуллина) Рахима Сафиулловна

Рождение ребёнка
01.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Сафиуллина) Рахима Сафиулловна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Сафиуллина) Рахима Сафиулловна

Рождение ребёнка
27.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Сафиуллина) Рахима Сафиулловна

Смерть
20.08.2005

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