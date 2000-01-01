Мовкаленко Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМовкаленко Меланья

Мовкаленко Меланья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.?.1905

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Мовкаленко Семен

Рождение ребёнка
22.?.1910

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Мовкаленко Семен

Рождение ребёнка
09.?.1912

Сын: Мовкаленко Дмитрий

Отец ребёнка: Мовкаленко Семен

Рождение ребёнка
21.?.1915

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Мовкаленко Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мовкаленко Семен

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close