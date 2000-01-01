Мовкаленко Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.?.1905
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Мовкаленко Семен
Рождение ребёнка
22.?.1910
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Мовкаленко Семен
Рождение ребёнка
09.?.1912
Сын: Мовкаленко Дмитрий
Отец ребёнка: Мовкаленко Семен
Рождение ребёнка
21.?.1915
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Мовкаленко Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мовкаленко Семен
Смерть
Неизвестно