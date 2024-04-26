Кондратюк Вера Александровна 23.10.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Кондратюк Вера Александровна

Автор
ТУ
Урбан Т.

женский, родилась 23.10.1925

умерла 23.06.2013

Мать
Чернак Александра Игнатьевна1885 г.р.
Дети
Кондратюк Николай Константинович30.06.1949 г.р.
Бобровская (Кондратюк) Людмила КонстантиновнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1925

Отец: не указан

Мать: Чернак Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобровская (Кондратюк) Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Кондратюк Константин Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратюк Константин Владимирович

Залузье, Жабинковский район, Брестская область

Рождение ребёнка
30.06.1949

Сын: Кондратюк Николай Константинович

Отец ребёнка: Кондратюк Константин Владимирович

Залузье, Жабинковский район, Брестская область

Смерть
23.06.2013

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