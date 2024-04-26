Кондратюк Вера Александровна
женский, родилась 23.10.1925
умерла 23.06.2013
МатьЧернак Александра Игнатьевна1885 г.р.
Дети
Кондратюк Николай Константинович30.06.1949 г.р.
Бобровская (Кондратюк) Людмила КонстантиновнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1925
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобровская (Кондратюк) Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Кондратюк Константин Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратюк Константин Владимирович
Залузье, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
30.06.1949
Сын: Кондратюк Николай Константинович
Отец ребёнка: Кондратюк Константин Владимирович
Залузье, Жабинковский район, Брестская область
Смерть
23.06.2013