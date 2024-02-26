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Марфа Никифорова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Никифор Васильев (Ич)

Мать: Марфа Козьмина (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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