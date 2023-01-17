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Загородских (Леньшина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Нижнекаменка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1937

Дата смерти

09.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Леньшин Иван Яковлевич

Мать: Леньшина Матрена Ивановна

Нижнекаменка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1965

Дочь: Загородских Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Загородских Геннадий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загородских Геннадий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загородских Геннадий Павлович

Смерть
09.02.1966
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
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