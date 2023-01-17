Загородских (Леньшина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти09.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Леньшин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1965
Дочь: Загородских Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Загородских Геннадий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1966
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай