Мейшутович Аминя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Мейшутович Адам Хасеневич
Отец ребёнка: Мейшутович Хасень Адамович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мейшутович Мустафа Хасеневич
Отец ребёнка: Мейшутович Хасень Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубовская Азыма Хасеневна
Отец ребёнка: Мейшутович Хасень Адамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно