Мейшутович Аминя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Аминя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Мейшутович Адам Хасеневич

Отец ребёнка: Мейшутович Хасень Адамович

Олешино, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Мейшутович Мустафа Хасеневич

Отец ребёнка: Мейшутович Хасень Адамович

Олешино, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская Азыма Хасеневна

Отец ребёнка: Мейшутович Хасень Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Хасень Адамович

Смерть
Неизвестно
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