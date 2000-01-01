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Степанида Семёнова
Степанида Семёнова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1747
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семён Иванов
Около 1710 г.р.
Мать
Евдокия Яковлева
Около 1717 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец:
Семён Иванов
Мать:
Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно
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