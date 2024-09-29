Карманов Петр Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карманова (Новикова) Феодосья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карманова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Карманова (Новикова) Феодосья Егоровна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Карманова (Новикова) Феодосья Егоровна
Смерть
Неизвестно