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Карманов Петр Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Карманов (Трошин) Артемий Иванович

Мать: Карманова Ирина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Данила Петрович

Мать ребёнка: Карманова (Новикова) Феодосья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карманова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Карманова (Новикова) Феодосья Егоровна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Карманов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Карманова (Новикова) Феодосья Егоровна

Смерть
Неизвестно

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