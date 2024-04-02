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Барсуков Виктор Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1966

Отец: Барсуков Валентин Николаевич

Мать: Барсукова Людмила

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Барсукова Ксения Викторовна

Мать ребёнка: Лариса

Рождение ребёнка
05.01.1992

Сын: Барсуков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Лариса

Рождение ребёнка
2012

Сын: Барсуков Федор Викторович

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса

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