Барсуков Виктор Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1966
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1966
Отец: Барсуков Валентин Николаевич
Мать: Барсукова Людмила
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Барсукова Ксения Викторовна
Мать ребёнка: Лариса
Рождение ребёнка
05.01.1992
Сын: Барсуков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Лариса
Рождение ребёнка
2012
Сын: Барсуков Федор Викторович
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса