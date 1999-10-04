Федоров Василий Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Василий Артурович

Федоров Василий Артурович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1999

Отец: Федоров Артур

Мать: Федорова Ирина Гаврильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close