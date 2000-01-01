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(Зорина) Мария Семёновна

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Место рождения

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии

Дата рождения

08.04.1892

Дата смерти

18.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1892

Отец: Зорин Семён Антонович

Мать: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
18.07.1892
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте ( от поноса)
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