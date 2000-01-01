(Зорина) Мария Семёновна
Место рождениясело Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Дата рождения08.04.1892
Дата смерти18.07.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1892
Отец: Зорин Семён Антонович
Мать: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
18.07.1892
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте ( от поноса)