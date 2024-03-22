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Лыткин Семен Васильев

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1767

Дата смерти

11.04.1820

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Лыткин Василий

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Лыткин Михаил Семенов

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
07.02.1803

Сын: Лыткин Алексей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.08.1804

Сын: Лыткин Александр Семенов

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.07.1807

Дочь: Евдокия Семенова

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Акилина Семенова

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.07.1815

Дочь: Марфа Семенова

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
11.04.1820
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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