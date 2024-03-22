Лыткин Семен Васильев
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти11.04.1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Лыткин Василий
Рождение ребёнка
1800
Рождение ребёнка
07.02.1803
Рождение ребёнка
26.08.1804
Рождение ребёнка
01.07.1807
Дочь: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Акилина Семенова
Рождение ребёнка
01.07.1815
Дочь: Марфа Семенова
Смерть
11.04.1820