Бранюк Максим Бранюк
Место рождения
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошник (Бранюк) Ольга Бранюк
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
Между 1945 и 1946
Служил в НКВД, о службе не распространялся.
Смерть
Неизвестно