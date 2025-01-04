Бранюк Максим Бранюк Около 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бранюк Максим Бранюк

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Место рождения

Стрельники, Вінницька область

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Бранюк Иван Рядовой Юхтымович

Мать: Бранюк (Липинская) Федора Липинская

Стрельники, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошник (Бранюк) Ольга Бранюк

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
Между 1945 и 1946
Служил в НКВД, о службе не распространялся.
Смерть
Неизвестно

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