Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Таисия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Петрович
Мать ребёнка: Таисия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Таисия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия Александровна
Смерть
Неизвестно