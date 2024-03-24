Янковская (Ющенко) Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнковская (Ющенко) Татьяна Антоновна

Янковская (Ющенко) Татьяна Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1954

Отец: Ющенко Антон Егорович

Мать: Ющенко Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1972

Сын: Янковский Александр Викторович

Отец ребёнка: Янковский Виктор Романович

Бракосочетание
12.09.1972

Муж: Янковский Виктор Романович

Рождение ребёнка
22.02.1976

Сын: Янковский Алексей Викторович

Отец ребёнка: Янковский Виктор Романович

Рождение ребёнка
15.12.1985

Сын: Янковский Роман Викторович

Отец ребёнка: Янковский Виктор Романович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close