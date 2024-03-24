Янковская (Ющенко) Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1954
Отец: Ющенко Антон Егорович
Рождение ребёнка
19.05.1972
Сын: Янковский Александр Викторович
Отец ребёнка: Янковский Виктор Романович
Бракосочетание
12.09.1972
Рождение ребёнка
22.02.1976
Сын: Янковский Алексей Викторович
Отец ребёнка: Янковский Виктор Романович
Рождение ребёнка
15.12.1985
Сын: Янковский Роман Викторович
Отец ребёнка: Янковский Виктор Романович