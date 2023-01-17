Шевалдин Тихон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Шевалдин Иван Тихонович
Мать: Шевалдина Екатерина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Настасья Тихоновна
Мать ребёнка: Шевалдина Феодора
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Февронья Тихоновна
Мать ребёнка: Шевалдина Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевалдина Феодора
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно