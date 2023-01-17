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Шевалдин Тихон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Шевалдин Иван Тихонович

Мать: Шевалдина Екатерина

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Настасья Тихоновна

Мать ребёнка: Шевалдина Феодора

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Февронья Тихоновна

Мать ребёнка: Шевалдина Феодора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевалдина Феодора

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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