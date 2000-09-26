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(Алексеева) Алина

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Место рождения

Tashkent, Uzbekistan

Дата рождения

26.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.2000

Отец: Алексеев Максим Валерьевич

Мать: Алексеева (Шишканова) Людмила

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 01.09.2019 по 30.06.2023
НИУ Высшая школа экономики
Работа или профессия
С 24.04.2023
Специалист по координации проектов | Current occupation:1

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