(Алексеева) Алина
Место рожденияTashkent, Uzbekistan
Дата рождения26.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.2000
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 01.09.2019 по 30.06.2023
НИУ Высшая школа экономики
Работа или профессия
С 24.04.2023
Специалист по координации проектов | Current occupation:1