Демокритов Александр Александрович Около 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демокритов Александр Александрович

Место рождения

Иваново

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демокритова (Тихонравова) Олимпиада Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: (Демокритова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Демокритова (Тихонравова) Олимпиада Михайловна

с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: (Демокритова) Раида Александровна

Мать ребёнка: Демокритова (Тихонравова) Олимпиада Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Демокритов Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Демокритова (Тихонравова) Олимпиада Михайловна

с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Демокритов Николай Александрович

Мать ребёнка: Демокритова (Тихонравова) Олимпиада Михайловна

с. Новошино
Смерть
Неизвестно
с. Новошино

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