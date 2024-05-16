Демокритов Александр Александрович
Место рожденияИваново
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Иваново
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: (Демокритова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Демокритова (Тихонравова) Олимпиада Михайловна
с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: (Демокритова) Раида Александровна
Мать ребёнка: Демокритова (Тихонравова) Олимпиада Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1866
с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1870
с. Новошино
Смерть
Неизвестно
с. Новошино