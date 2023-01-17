Мартыненко Игнатий Семёнович
Место рождения
Дата рождения19.12.1870
Дата смерти25.06.1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1870
Место жительства
С 1870 по 1919
Бракосочетание
22.01.1893
Рождение ребёнка
10.08.1893
Сын: Мартыненко Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: Горобец Марфа Игнатьевна
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
22.09.1897
Сын: Мартыненко Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
13.05.1900
Сын: Мартыненко Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1902
Сын: Мартыненко Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
10.05.1905
Сын: Мартыненко Мефодий Игнатьевич
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
04.12.1907
Дочь: Мартыненко Ульяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
04.12.1907
Дочь: Мартыненко Варвара Игнатьевна
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
28.04.1910
Сын: Мартыненко Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна
Смерть
25.06.1919