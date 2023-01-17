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Мартыненко Игнатий Семёнович

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

19.12.1870

Дата смерти

25.06.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1870

Отец: Мартыненко Семён Ильич

Мать: Мартыненко Матрона Никитична

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1870 по 1919
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
22.01.1893

Жена: Мартыненко Ефросинья Петровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.08.1893

Сын: Мартыненко Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: Горобец Марфа Игнатьевна

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.09.1897

Сын: Мартыненко Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.05.1900

Сын: Мартыненко Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.10.1902

Сын: Мартыненко Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.05.1905

Сын: Мартыненко Мефодий Игнатьевич

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.12.1907

Дочь: Мартыненко Ульяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
04.12.1907

Дочь: Мартыненко Варвара Игнатьевна

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.04.1910

Сын: Мартыненко Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Петровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
25.06.1919
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
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