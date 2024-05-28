Захаров Николай Николаевич
Место рожденияМишино
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1942
Воинское звание курсант Воинская часть 384 запасной стрелковый полк 44 запасной стрелковой дивизии; 200 армейский запасной стрелковый полк
Пропал без вести (военное)
?.01.1943
Военно-пересыльный пункт 384 запасной стрелковый полк 44 запасной стрелковой дивизии Выбытие из воинской части Между 01.12.1942 и 31.12.1942 Номер команды 4109 Военно-пересыльный пункт 384 запасной... Показать все
Смерть
Неизвестно