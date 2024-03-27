(Ламбрианиди) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиДо 1976
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Ламбрианиди Михаил
Рождение ребёнка
09.08.1935
Дочь: Дьячков Ирина
Отец ребёнка: Якобсон Михаил
Рождение ребёнка
?.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якобсон Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якобсон Михаил
Смерть
До 1976