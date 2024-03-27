(Ламбрианиди) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ламбрианиди) Клавдия

(Ламбрианиди) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

До 1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Ламбрианиди Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1935

Дочь: Дьячков Ирина

Отец ребёнка: Якобсон Михаил

Рождение ребёнка
?.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якобсон Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якобсон Михаил

Смерть
До 1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close