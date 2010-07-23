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Овчинников Игорь Дмитриевич
Овчинников Игорь Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.07.2010
Пол
Мужской
Отец
Овчинников Дмитрий Владимирович
1985 г.р.
Мать
Овчинникова Наталья Павловна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2010
Отец:
Овчинников Дмитрий Владимирович
Мать:
Овчинникова Наталья Павловна
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