Селюжицкий Михаил Филлипович
Место рождения
Дата рождения22.06.1953
Дата смерти13.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1953
Рождение ребёнка
26.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селюжицкая (Богданова) Валентина Григорьевна
Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.08.1981
Рождение ребёнка
17.03.1989
Дочь: Пукало Оксана Михайловна
Мать ребёнка: Селюжицкая (Богданова) Валентина Григорьевна
Смерть
13.08.2021