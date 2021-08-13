Селюжицкий Михаил Филлипович 22.06.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селюжицкий Михаил Филлипович

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Место рождения

Пинск, Брестская область

Дата рождения

22.06.1953

Дата смерти

13.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1953

Отец: Селюжицкий Филипп Григорьевич

Мать: Селюжицкая (Пошелюк) Ольга Васильевна

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
26.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селюжицкая (Богданова) Валентина Григорьевна

Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.08.1981

Дочь: Русенко (Селюжицкая) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Селюжицкая (Богданова) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
17.03.1989

Дочь: Пукало Оксана Михайловна

Мать ребёнка: Селюжицкая (Богданова) Валентина Григорьевна

Смерть
13.08.2021

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