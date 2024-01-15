Смурова Евдокия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Евдокия Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Смуров Петр Васильевич

Отец ребёнка: Смуров Василий Никифорович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.01.1903

Сын: Смуров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Смуров Василий Никифорович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1905

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Смуров Василий Никифорович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.04.1910

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Смуров Василий Никифорович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Василий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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