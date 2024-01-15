Смурова Евдокия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Смуров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
11.01.1903
Отец ребёнка: Смуров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
19.09.1905
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Смуров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
24.04.1910
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Смуров Василий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно