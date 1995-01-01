Минина (Минина) Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина (Минина) Прасковья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1898 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Минин Семён Савельевич

Мать: Минина Федосья Осиповна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Минин Григорий Мефодьевич

Отец ребёнка: Минин Мефодий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минин Мефодий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минин Мефодий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минин Мефодий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минин Мефодий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минин Мефодий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Мефодий Григорьевич

Смерть
1995
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