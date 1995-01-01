Минина (Минина) Прасковья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Минин Семён Савельевич
Мать: Минина Федосья Осиповна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Минин Григорий Мефодьевич
Отец ребёнка: Минин Мефодий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995