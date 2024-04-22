Наседкин Митрофан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1879 ст.
Дата смерти25.04.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1879 ст.
Отец: Наседкин Сергей Гаврилович
Мать: Наседкина Параскева
Рождение ребёнка
14.07.1910 ст.
Сын: Наседкин Дмитрий Митрофанович
Мать ребёнка: Наседкина Параскева Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1919
Умер от злоупотребления спиртными напитками