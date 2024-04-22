Наседкин Митрофан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкин Митрофан Сергеевич

Наседкин Митрофан Сергеевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

04.02.1879 ст.

Дата смерти

25.04.1919

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1879 ст.

Отец: Наседкин Сергей Гаврилович

Мать: Наседкина Параскева

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.07.1910 ст.

Сын: Наседкин Дмитрий Митрофанович

Мать ребёнка: Наседкина Параскева Климентьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Параскева Климентьевна

Смерть
25.04.1919
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Умер от злоупотребления спиртными напитками
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close