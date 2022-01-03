Абрамов Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1987

Отец: Абрамов Владимир Федорович

Мать: Гришина Анна Васильевна

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