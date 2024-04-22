Дронова Акилина (Леденева) Севастьяновна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
13.11.1888
Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.02.1900
Дочь: Дронова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Дронов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
30.10.1904
Дочь: Дронова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Дронов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
07.04.1906
Дочь: Дронова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Дронов Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно