Дронова Акилина (Леденева) Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова Акилина (Леденева) Севастьяновна

Место рождения

Вязовенка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязовенка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.11.1888

Муж: Дронов Михаил Григорьевич

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.02.1900

Дочь: Дронова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
30.10.1904

Дочь: Дронова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
07.04.1906

Дочь: Дронова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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