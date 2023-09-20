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Корноухов Григорий Яковлевич

Место рождения

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Корноухов Яков Ильич

Мать: Корноухова Татьяна Леонтьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Агафья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Слюнина (дев.Корноухова) Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Мать ребёнка: Корноухова Агафья Евдокимовна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.04.1860

Дочь: (дев.Корноухова) Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Корноухова Агафья Евдокимовна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.03.1864

Сын: Корноухов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Корноухова Агафья Евдокимовна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.06.1866

Дочь: (дев.Корноухова) Акулина Григорьевна

Мать ребёнка: Корноухова Агафья Евдокимовна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.06.1871

Сын: Корноухов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Корноухова Агафья Евдокимовна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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