Корноухов Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Слюнина (дев.Корноухова) Евдокия (Авдотья) Григорьевна
Мать ребёнка: Корноухова Агафья Евдокимовна
Рождение ребёнка
08.04.1860
Дочь: (дев.Корноухова) Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Корноухова Агафья Евдокимовна
Рождение ребёнка
10.03.1864
Сын: Корноухов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Корноухова Агафья Евдокимовна
Рождение ребёнка
08.06.1866
Дочь: (дев.Корноухова) Акулина Григорьевна
Мать ребёнка: Корноухова Агафья Евдокимовна
Рождение ребёнка
10.06.1871
Сын: Корноухов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Корноухова Агафья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно