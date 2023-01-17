Семенов Лавр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Лавр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.01.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1900 ст.

Дочь: Семенова Елена Лавровна

Мать ребёнка: Семенова Феодосия Кузьмина

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
До 1900 ст.
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Феодосия Кузьмина

Смерть
21.01.1900 ст.
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