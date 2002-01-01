Калюжная (Воитова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Воитов Николай Яковлевич
Мать: Воитова Анастасия
Рождение ребёнка
21.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калюжный Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калюжный Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002