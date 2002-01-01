Калюжная (Воитова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная (Воитова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Воитов Николай Яковлевич

Мать: Воитова Анастасия

Рождение ребёнка
21.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калюжный Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калюжный Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калюжный Алексей Григорьевич

Смерть
2002
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