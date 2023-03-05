Ляхова Евдокия Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти15.02.1821 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Куприян Михайлов Ляхов
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Чеботарева Федосья Куприянова
Отец ребёнка: Куприян Михайлов Ляхов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Прытнова Анна Куприянова
Отец ребёнка: Куприян Михайлов Ляхов
Смерть
15.02.1821 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область