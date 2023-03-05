Ляхова Евдокия Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяхова Евдокия Давыдова

Ляхова Евдокия Давыдова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

15.02.1821 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1768

Муж: Куприян Михайлов Ляхов

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Ляхов Спиридон Куприянов

Отец ребёнка: Куприян Михайлов Ляхов

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Чеботарева Федосья Куприянова

Отец ребёнка: Куприян Михайлов Ляхов

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Прытнова Анна Куприянова

Отец ребёнка: Куприян Михайлов Ляхов

Смерть
15.02.1821 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close