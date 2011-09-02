Никитина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1914

Дата смерти

02.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1914

Отец: Никитин Иван

Мать: Никитина Евдокия

Рождение ребёнка
21.08.1938

Сын: Корчагин Анатолий Гаврилович

Отец ребёнка: Корчагин Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Анатолий Гаврилович

Отец ребёнка: Корчагин Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Валерий Гаврилович

Отец ребёнка: Корчагин Гаврила

Смерть
02.09.2011
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