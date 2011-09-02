Никитина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1914
Дата смерти02.09.2011
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1914
Отец: Никитин Иван
Мать: Никитина Евдокия
Рождение ребёнка
21.08.1938
Сын: Корчагин Анатолий Гаврилович
Отец ребёнка: Корчагин Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчагин Анатолий Гаврилович
Отец ребёнка: Корчагин Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчагин Валерий Гаврилович
Отец ребёнка: Корчагин Гаврила
Смерть
02.09.2011