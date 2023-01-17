Амелькин Кондратий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелькин Кондратий Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амелькин Петрушка ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Амелькин Анисим

Мать ребёнка: не указана

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1675

Сын: Амелькин Григорий Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Амелькин Петр

Мать ребёнка: не указана

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куричин Осип

Мать ребёнка: не указана

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасынок Макар

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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