Амелькин Кондратий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Амелькин Петрушка ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1673
Сын: Амелькин Анисим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Амелькин Григорий Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Амелькин Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куричин Осип
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасынок Макар
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно