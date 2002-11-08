Рыбаков Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1941
Дата смерти08.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1973
Дочь: Петрыкина (Рыбакова) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.11.2002