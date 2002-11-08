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Рыбаков Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1941

Дата смерти

08.11.2002

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1941

Отец: Рыбаков Алексей Кузьмич

Мать: Рыбакова Васина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Болычево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Болычево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1973

Дочь: Петрыкина (Рыбакова) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Болычево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
08.11.2002

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