Лучинкин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1960
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лучинкина Алина Викторовна
Мать ребёнка: Лучинкина Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лучинкин Артем Викторович
Мать ребёнка: Лучинкина Ольга Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно