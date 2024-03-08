Лучинкин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучинкин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1960

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лучинкина Алина Викторовна

Мать ребёнка: Лучинкина Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучинкин Артем Викторович

Мать ребёнка: Лучинкина Ольга Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лучинкина Ольга Борисовна

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