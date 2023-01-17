Панова (Иванова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанова (Иванова) Варвара Ивановна

Панова (Иванова) Варвара Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Панов Павел Куприянович

Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Панова Акилина Куприяновна

Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Панов Сергей Куприянович

Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Панова Анна Куприяновна

Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Панова Анисья Куприяновна

Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Панов Павел Куприянович

Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Панова Марфа Куприяновна

Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1885

Сын: Панов Иосиф Куприянович

Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1886

Сын: Панов Петр Куприянович

Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Панова Анна Куприяновна

Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Панов Василий Куприянович

Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Панов Александр Куприянович

Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close