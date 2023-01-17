Панова (Иванова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович
Дочь: Панова Акилина Куприяновна
Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович
Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович
Дочь: Панова Анна Куприяновна
Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович
Дочь: Панова Анисья Куприяновна
Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович
Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович
Дочь: Панова Марфа Куприяновна
Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович
Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович
Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович
Дочь: Панова Анна Куприяновна
Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович
Сын: Панов Василий Куприянович
Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович
Сын: Панов Александр Куприянович
Отец ребёнка: Панов Киприан (Куприян) Иванович