Хуснетдин Хисаметдин Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснетдин Хисаметдин Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

02.08.1835

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1835

Отец: Хисаметдин Мурадалиев №71-97

Мать: Хабибзямал

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1871

Сын: Мингазетдин Катай Хуснетдин Улы

Мать ребёнка: Бадриниса Субханкул Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.02.1876

Сын: Афлятун Хуснетдин Улы

Мать ребёнка: Бадриниса Субханкул Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахимардан Хуснетдин Улы

Мать ребёнка: Бадриниса Субханкул Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1886
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