Хуснетдин Хисаметдин Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения02.08.1835
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1835
Отец: Хисаметдин Мурадалиев №71-97
Мать: Хабибзямал
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1871
Сын: Мингазетдин Катай Хуснетдин Улы
Мать ребёнка: Бадриниса Субханкул Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.02.1876
Мать ребёнка: Бадриниса Субханкул Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бадриниса Субханкул Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1886