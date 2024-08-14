Соловицкий Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловицкий Николай Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соснова (Кисленко) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соснова (Кисленко) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дурнева (Соснова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Соснова (Кисленко) Елена
Рождение ребёнка
14.03.1957
Мать ребёнка: Соснова (Кисленко) Елена
Смерть
1991