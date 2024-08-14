Соловицкий Иван Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловицкий Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловицкий Николай Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснов Николай Иванович

Мать ребёнка: Соснова (Кисленко) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснов Павел Иванович

Мать ребёнка: Соснова (Кисленко) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дурнева (Соснова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Соснова (Кисленко) Елена

Рождение ребёнка
14.03.1957

Сын: Соснов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Соснова (Кисленко) Елена

Смерть
1991

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