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Черненко Иван Васильевич

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Место рождения

Благодатное, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

08.10.1930

Дата смерти

03.11.1980

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1930

Отец: Черненко Василий Тарасович

Мать: Черненко Матрона Антоновна

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черненко Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
30.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черненко Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко Евдокия Павловна

Смерть
03.11.1980
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