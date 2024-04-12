Черненко Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1930
Дата смерти03.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1930
Рождение ребёнка
19.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черненко Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
30.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черненко Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1980