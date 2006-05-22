Якименко (Иванникова) Любовь Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1935
Дата смерти22.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якименко Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Якименко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якименко Надежда Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.01.1972
Сын: Якименко Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Якименко Владимир Васильевич
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
22.05.2006