Якименко (Иванникова) Любовь Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Иванникова) Любовь Афанасьевна

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Место рождения

Утиновка, Таловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.01.1935

Дата смерти

22.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935

Отец: Иванников Афанасий Андреевич

Мать: Иванникова (Рылёва) Евдокия Андреевна

Утиновка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якименко Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Якименко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якименко Надежда Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.01.1972

Сын: Якименко Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Якименко Владимир Васильевич

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
22.05.2006

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